Круглосуточная стоматология в Москве СВАО

Стоматология 24 часа на ВДНХ

Для Вашего удобства Mr.Dent работает 24 часа, 7 дней в неделю. Стоматология удобно располагается на проспекте мира 192 вблизи станций метро ВДНХ и мцк Ростокино. Зубная клиника относится к району СВАО Москвы. Красивая белоснежная улыбка – один из главных показателей здоровья зубов, а так же является отличительным признаком успешного и уверенного в себе человека. Поэтому отбеливание зубов и их лечение каждый стремится доверить только лучшим специалистам. Качественное и максимально комфортное лечение зубов – вот основные принципы, по которым работает наша стоматологическая клиника вот уже более 10 лет. Коллектив Mr.Dent состоит из 10 высококвалифицированных и опытных терапевтов, хирургов, ортодонтов. Слаженная работа настоящих профессионалов позволяет выполнять безупречно даже самые сложные процедуры. Наша клиника оснащена современным оборудованием, благодаря которому мы осуществляем передовые методы лечения и профилактики стоматологических заболеваний.



Стоматология Мистер Дент, филиал которой работает на ВДНХ в районе СВАО по адресу Проспект мира 192 работает ежедневно и круглосуточно. По праву мы можем называть нашу клинику единственной стоматологией в СВАО с таким перечнем оборудования которым располагаем мы. На первом же приеме врачи проводят подробный стоматологический check-up (3D-диагностика) и подбирают индивидуальные методики лечения для каждого конкретного пациента.



Постоянно совершенствуем методы лечения зубов, удаление зубного камня используя новейшие разработки и качественные материалы. Mr.Dent предлагает терапевтическое и хирургическое лечение зубов, протезирование, имплантацию зубов, отбеливание зубов и другие услуги. Эстетическая стоматология недорого в нашей клинике поможет Вам избавиться от дефектов и восстановить естественный цвет зубов. Современная цифровая аппаратура позволяет обеспечивать невероятную точность в работе, гарантируя успешность выполнения любой процедуры. За счет применения лазерных технологий лечение проходит безболезненно даже в запущенных случаях. Стоматология работает 24 часа и без выходных. Вы сможете обратиться в нашу клинику в наиболее удобное для Вас время. Ждем Вас в стоматологии мрДент на ВДНХ по адресу Проспект мира 192. Для наших клиентов всегда работает горячая линия бесплатной консультации стоматолога по телефону +7 (495) 602-85-19.